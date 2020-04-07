مانشستر يونايتد يشارك في مكافحة كورونا بالمواد الغذائية

2020/04/07 | 17:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةواصل نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي ، اليوم الثلاثاء ، مجهوداته الإنسانية فى دعم محاربة فيروس كورونا الذي اجتاح دول العالم ومن أبرزها بريطانيا.وأعلن مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي، قيام النادي بتسليم نحو 30 ألف قطعة من المواد الغذائية إلى الجمعيات الخيرية وبعض المستشفيات فى مدينة مانشستر، من أجل المساهمة فى مواجهة فيروس كورونا .وأضاف الموقع أن موظفي مانشستر يونايتد قاموا بجمع السلع الغذائية من مختلف الأماكن وتم تحميلها في وسائل النقل الخاصة بالنادي مع السائقين وبعض المتطوعين ثم تسلميها إلى الأماكن المستحقة لذلك.

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