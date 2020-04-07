النفط تباشر بحملة تعقيم شاملة في النجف وكربلاء

2020/04/07 | 17:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، عن القيام بحملة تعفير وتعقيم شاملة للمرافق العامة والأحياء السكنية في محافظتيّ النجف وكربلاء.وقالت الوزارة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "الملاكات المتخصصة في شركة توزيع المنتجات النفطية، باشرت بحملة تعفير وتعقيم شاملة في محافظتيّ كربلاء والنجف".وأضافت ان "هذه المبادرة تأتي ضمن الحملة الوطنية والجهود التي تبذلها ملاكات وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية للوقاية من انتشار وباء كورونا".وأكدت الوزارة على "استمرار الملاكات التابعة للشركة في عمليات التعفير للأحياء السكنية في مدينتيّ الصدر والشعلة في بغداد، فضلاً عن حملات مماثلة سوف تشهدها المحافظات الأخرى".

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