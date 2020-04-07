توضيح رسمي حول مقطع مصور أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

2020/04/07 | 17:56 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأصدرت هيئة المنافذ الحدودية، توضيحًا حول مقطع مصور تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وأثار ضجة وجدلاً.

نفت السلطات دخول زائرين إيرانيين إلى العراق عبر منفذ الشلامجة في البصرة

ونفت الهيئة في بيان لها، يوم الثلاثاء 7 نيسان/أبريل، "الفيديو الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن مجموعة من المركبات تحمل زائرين إيرانيين وبحماية الشرطة العراقية في محافظة البصرة، غير دقيق".

وأضافت، أن الموكب يضم "عمال أتراك وهم يغادرون إلى بلادهم عبر منفذ مطار البصرة الدولي"، كما نشرت صورًا قالت إنها للعمال الأتراك.

وشدد البيان، أن "المنافذ الحدودية البرية مع إيران والكويت مغلقة بشكل تام وصارم أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري"، داعيًا إلى "توخي الدقة والمصداقية في ما ينشر والحصول على المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية".

من جانبها قالت خلية الأزمة في محافظة البصرة، إن الوفد الذي تم مرافقته يضم جالية التركية المتواجده في البصرة، وقد تم نقلهم إلى مطار البصرة بناءً على طلبهم، نافية دخول إيرانيين عبر منفذ الشلامجة.

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