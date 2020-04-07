تخصيص قطع أراضي سكنية لـــ 178 صحفي وإعلامي في كربلاء

2020/04/07 | 17:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..خصصت محافظة كربلاء ، 178 قطعة أرض سكنية للصحفيين والاعلاميين في كربلاء ، ضمن قطع الاراضي التي وزعت لمختلف الشرائح من المواطنين كوجبة ثانية .وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم الثلاثاء، إن “المحافظة باشرت بتوزيع قطع اراضي سكنية للمواطنين […]

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