منتسبو الاسعاف الفوري يناشدون الوزارة لشمولهم بمخصصات الخطورة

2020/04/07 | 18:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ناشد مجموعة من منتسبي الإسعاف الفوري وزارة الصحة لغرض شمولهم بنخصصات بدل العدوى اسوة بالمنتسبين الآخرين.وجاء في رسالة مناشدة موجهة الى الوكيل الفني في وزارة الصحة تلقت (المستقلة) نسخة منها نحن من منتسبي الاسعاف الفوري” نعمل في هذه الظروف الصعبة في نقل الحالات المرضية التي تحمل فايروس كورونا وتمت موافقة سيادتكم على شمول […]

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