ذي قار تسجل 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/04/07 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر في دائرة الصحة بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "دائرة الصحة في محافظة ذي قار سجلت اليوم 5 إصابات جديد مؤكدة بفيروس كورونا".

وأضاف المصدر، أن "حالات الإصابة المسجلة كانت 4 منها بمدينة الناصرية مركز المحافظة، وحالة واحدة في قضاء الرفاعي".

وذكرت الصحة، في بيان الموقف الوبائي ليوم أمس الاثنين للإصابات بفيروس كورونا، أن "مختبرات الوزارة سجلت 70 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وزعت على مناطق بغداد، في جانب الكرخ إصابة واحدة، وفي مدينة الطب 3 إصابات".

وأضاف البيان، أن "محافظة البصرة سجلت 9 إصابات جديدة، والنجف 4 إصابات، والسليمانية 3 إصابات، فيما سجلت أربيل 41 إصابة، وإصابتين في كربلاء، و7 إصابات بمحافظة ذي قار".

وأشار بيان الموقف الوبائي أمس الاثنين، إلى "تسجيل 3 وفيات، حالتين منها في البصرة، وحالة وفاة واحدة في جانب الرصافة من العاصمة بغداد".

وبشأن حالات الشفاء من الفيروس، أكد بيان الصحة، تسجيل "65 حالة شفاء، وزعت بمحافظة النجف 26 حالة شفاء، وفي جانب الرصافة ببغداد 12، فيما سجلت محافظة البصرة 10 حالات شفاء، وواسط 3 حالات، وأخيرا محافظة دهوك التي شهدت حالة شفاء واحدة من المرض".

وخلص بيان الموقف الوبائي للصحة، إلى ارتفاع مجموع الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، حيث تجاوزت اعدد الإصابات حاجز الألف إصابة وباتت "1031، وعدد الوفيات 64، مقابل شفاء 344 حالة من المرض".

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