’’احزمة امنة’’ لمواجهة كورونا في مقار الحشد الشعبي بديالى

2020/04/07 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالى

أكدت قوات الحشد الشعبي في محور ديالى، الثلاثاء، اعتماد ما اسمته "الاحزمة الامنة" في المقار التابعة لها بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال مدير اعلام محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ (بغداد اليوم)، انه "وفق توجيهات قائد محور ديالى للحشد الشعبي، تم وضع مفارز طبية في مداخل مقار الحشد الشعبي في ديالى لفحص المجازين القادمين من محافظات مختلفة لاداء واجباتهم في محاور المحافظة المختلفة لتفادي تفشي فيروس كورونا".

واضاف، ان "نشر المفارز الطبية والتي تعتمد تعليمات محددة في اجراء الفحوصات ومنها درجات الحرارة للمجازين هي بمثابة احزمة امنة لحماية المنتسبين من تفشي الوباء ورصد أية حالات اشتباه واعتماد الاطر الصحية معها، بالاضافة الى اجراء عمليات تعفير وتطهير متكررة لمقرات الحشد ونقاط المرابطة ودعم المناطق والقرى القريبة منه".

واشار الحسيني الى ان "مفارز طبابة الحشد الشعبي في حال استنفار للاسبوع الثاني على التوالي لدعم الكوادر الصحية وتقديم المساعدة، بالاضافة الى دعم حملات التعفير والتطهير خاصة في المناطق المحررة لتفادي انتفال فيروس كورونا اليها".

وتنتشر في ديالى عدة الوية قتالية للحشد الشعبي ابرزها 24-23-110 وهي تمسك مناطق واسعة في المحافظة.

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