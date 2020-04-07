اكتشاف علاج طبيعي للسرطان.. خطوة مهمة ونتائج واعدة

2020/04/07 | 18:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةاكتشف علماء من جامعة ساوث كارولاينا الطبية في الولايات المتحدة، أن مادة يخرجها إسفنج البحر يمكن أن توقف نمو الخلايا السرطانية في عنق الرحم.ونشر الدراسة موقع “MedicalXpress”.تناولت الدراسة تأثير مادة manzamine A التي تفرزها إسفنجات البحر على نمو وتدمير الخلايا السرطانية في أربعة خطوط مختلفة من خلايا سرطان عنق الرحم.أوقفت المادة […]

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