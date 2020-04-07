الخارجية الأميركية تتحدث عن “مخاوف” بفرض رئيس وزراء من قبل أطراف مقربة من إيران

2020/04/07 | 18:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكد وزير الخاريجة الامريكي مايك بومبيو، خشية الولايات المتحدة من فرض أسماء معينة لرئاسة الوزراء العراقية من قبل أطراف مقربة من إيران.وقال بومبيو في مؤتمر صحفي تابعته “يس عراق”: “ندعم أي رئيس وزراء عراقي يريد النهوض ببلاده ونريد ان نرى عراقاً مستقرًا”، مضيفًا: “نخشى من طرف مقرب من ايران يريد فرض […]

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