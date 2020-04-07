دَاليَا: سوريّة في مخيّم الأناضول تعلن الحرب على “كورونا” 

2020/04/07 | 18:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “أضحكتني تلك العبارات التي يرددها بعض المشاهير كـ “إن فيروس كورونا ساوى بين البشر، وبأن العالم كان بألف خير قبل تفشّيه”، فأنا التي نزحت مراراً مع أولادي هرباً من سماء وطني التي أمطرتنا بالقذائف، أعرف…

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