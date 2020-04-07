خلية الازمة: 400 حالة مشتبه اصابتها بفيروس كورونا تفحص يوميا بالمختبرات

2020/04/07 | 18:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلنت خلية الازمة، الثلاثاء، عن فحص 400 حالة مشتبه اصابتها بفيروس كورونا يوميا بعموم العراق.

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