مسؤول طبي : هناك دراسة صينية تشير إلى انتقال الفيروس في الهواء

2020/04/07 | 18:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _ بغداد حذر عضو خلية الازمة في دائرة صحة الرصافة د.عباس الحسيني من انتقال عدوى كورونا عبر الهواء وفقاً لدراسة صينية جديدة فيما أشار الى ان كثيراً من مواطني شرق القناة ببغداد يصرون على كسر حظر التجوال الوقائي.وقال الحسيني بمقابلة متلفزة، إن " هناك مناطق كثيفة بالسكان سجلت إصابات وهناك ملامسون للمصابين، نخشى الوصول لمرحلة لا يمكننا معها استقبال أي مرضى بكورونا او غيرها " لافتا الى ان " كثيراً من مواطني شرق القناة غير مبالين بالخطر، قد تحصل عدوى تصيب كثيرين وتؤدي لانهيار النظام الصحي".وأشار الى أن " الكثير من مواطني الرصافة يخرجون بالعشرات يومياً بكل منطقة، تقريباً اذا خرج شخصان او اكثر من كل عائلة يعني ان لدينا 600 الف مواطن في الشارع متواجدون رغم خطر كورونا".

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