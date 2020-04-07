محافظ واسط يعلن اكمال اجراءات موسم الحصاد واصدار توجيها بتسهيل حركة الفلاحين

2020/04/07 | 18:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن محافظ واسط محمد المياحي، اليوم الثلاثاء، عن اكمال اجراءات استقبال موسم الحصاد والتسويق، فيما بين انه تم التوجيه بتقديم كافة التسهيلات للمزارعين ومنحهم حرية نقل الحاصدات والاليات الاخرى.

وقال المياحي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "أكملنا كافة الإجراءات لاستقبال موسم الحصاد والتسويق، وهناك جهودا كبيرة بذلها الأحبة في دوائر التجارة والزراعة والموارد المائية وبقية الدوائر المعنية".

واضاف "تفقدنا عددا من مراكز تسويق محاصيل الحنطة والشعير للموسم الزراعي الحالي، حيث هيئنا عشرة مراكز تسويقية توزعت في شمال ووسط وجنوب محافظتنا، واليوم اطلعنا على مراحل إنجاز المركز التسويقي في ناحية واسط الدجيلي والذي سيخفف العبء عن فلاحي المناطق القريبة".

وقدم المياحي شكره لـ"مكتب رئيس الوزراء لتبنيه إكمال متطلبات إنشاء بعض مراكز التسويق"، مبينا "وجهنا بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين واعطاءهم حرية نقل الحاصدات والآليات ومعدات الحصاد".

ولفت الى انه "وضعنا خطة لاعتمادها في عملية تنظيم التسويق وفقا لجداول محددة زمنيا تلافيا لحدوث زخم على المراكز التسويقية ما يكبد المزارعين خسائر ويكلفهم جهدا كبيرا".

واشار الى ان "مليون وثلاثمائة دونم هي خطة محافظتنا الزراعية لهذا العام، ونتوقع موسم وفير في ظل توفر مياه السقي ومتطلبات الزراعة، نأمل أن تكون محافظتنا الحبيبة كعادتها وتتصدر باقي المحافظات من حيث وفرة الإنتاج وهي كما في كل عام طموحنا أن تبقى واسط سلة خبز الوطن".

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