2020/04/07 | 18:16 - المصدر: الغد برس

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#عاجل: سحب قطعات الجيش من مناطق الهلال في المثنى وتسليم تطبيق حظر

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#عاجل: سحب قطعات الجيش من مناطق الهلال في المثنى وتسليم تطبيق حظر التجوال للأجهزة الأمنية التابعة للداخلية

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