قضية تصريحات حياة الفهد بشأن “طرد الوافدين” تتفاعل.. المحامي الخاص يتوجه للقضاء

2020/04/07 | 18:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلن المحامي الكويتي مجبل الشريكة، عن اللجوء للقضاء لمن يسئ للممثلة حياة الفهد، وذلك من خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر “.وغرد محبل الشريكة قائلا: “تم رصد جميع التغريدات المسيئة لموكلتي الفنانة القدير حياة الفهد وكل من نشر مقاطع صوتية لها وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وإذ أحذر […]

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