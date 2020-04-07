تطوير لقاح ضد كورونا والصحة العالمية تدرجه على قائمة اللقاحات الواعدة

2020/04/07 | 18:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةأعلن معهد بطرسبورغ لأبحاث اللقاحات والأمصال، اليوم الثلاثاء، أن اللقاح الذي يتم تطويره في روسيا حاليا أدرج على قائمة اللقاحات الواعدة لمنظمة الصحة العالمية.ونقلت “سبوتنيك” عن المكتب الإعلامي للمعهد ان “اللقاح المرشح لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والذي يتم تطويره من قبل الوكالة الطبية البيولوجية الفدرالية الروسية، مدرج في قائمة اللقاحات الواعدة لمنظمة الصحة […]

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