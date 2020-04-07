5 إصابات جديدة بكورونا في محافظة جنوبية

2020/04/07 | 18:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي يوم الثلاثاء بتسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال المصدر في تصريح خاص لشفق نيوز، إن ذي قار سجلت خمس إصابات جديدة بكورونا، أربع منها في الناصرية مركز المحافظة، والأخرى في قضاء الرفاعي.

ولم يدل المصدر بمزيد من التفاصيل حول الحالات الجديدة.

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