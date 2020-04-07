بومبيو: امريكا مستعدة للعمل مع أي رئيس وزراء يخدم مصلحة العراقيين

2020/04/07 | 18:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، ان الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع أي رئيس وزراء يخدم مصلحة الشعب العراقي.وقال بومبيو في مؤتمر صحفي تابعته "كلكامش برس"، إنه "سيتم بحث كل القضايا الاستراتيجية في الحوار مع الحكومة العراقية، ومنها مستقبل الوجود العسكري الأميركي".وأوضح أن "الولايات المتحدة الأميركية مستعدة للعمل مع أي رئيس وزراء يخدم مصلحة الشعب العراقي".وتابع بأن "الولايات المتحدة اقترحت إجراء حوار مع الحكومة العراقية في منتصف حزيران المقبل، في ظل تفشي وباء كورونا".واكد بومبيو أنه "لا يجب أن يؤدي فيروس كورونا إلى الحد من قدرتنا على محاربة تنظيم داعش في العراق".وأشار إلى أن "الولايات المتحدة الأميركية تسعى لأن تستمر علاقتها الجيدة مع العراق واقترحنا حواراً ستراتيجياً في حزيران المقبل".

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