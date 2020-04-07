محافظ ديالى يكشف أسباب شح المياه في قرة تبة

2020/04/07 | 18:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف محافظ ديالى، مثنى التميمي، اليوم الثلاثاء، عن أسباب شح المياه في ناحية قرة تبة.وقال التميمي في تصريح صحفي، إنه "تم وضع حلول سريعة لمعالجة شح المياه في ناحية قرة تبة".وبين ان "سبب شح المياه في الناحية يعود إلى ضعف فولتية الكهرباء وانقطاع في تجهيز الخط الناقل من إيران بالقضاء".وأضاف أنه "تم الاطلاع بشكل كامل على أزمة شح المياه في الناحية والاتفاق على تحويل الخط إلى المنصورية بعد الموافقات من وزارة الكهرباء".وأشار التميمي إلى أنه "سيتم تحسين وضع الطاقة الكهرباء في الناحية في غضون اليومين المقبلين وسينعكس إيجابياً على ماء الإسالة".يذكر أن الناحية تعاني منذ أيام نقصا في المياه الصالحة للشرب بسب انخفاض التيار الكهربائي القادم من إيران وقلة ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية.

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