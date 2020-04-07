محمد الحنفي - نبدأ من الأسس في أي تنمية مستقبلية.....8

2020/04/07 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي اعتبار كل مسؤولية حكومية أو سلطوية أو برلمانية أو جماعية تستلزم التصريح بالممتلكات:.....34) والمرشحون إلى المسؤوليات الحكومية، أو البرلمانية، أو الجماعية، يمتنعون عن التصريح بالممتلكات.وإذا تم التصريح بها، فإن ذلك التصريح يكون مزورا.والتزوير صار يطال نتائج الانتخابات، كما يطال الشواهد، وكل ما يجري في المجتمع، بما في ذلك النتائج المعلنة عن الدراسة، وعن كل شيء في هذه الحياة، بما في ذلك، أي......

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