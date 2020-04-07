مشعل يسار - فيروس كورونا كبديل للحرب العالمية - أفكار حول الدورة الاقتصادية الفيروسية

2020/04/07 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مشعل_يسار شهد العالم خلال أعوام 2007-2009 أزمة مالية واقتصادية شاملة.ولم تؤد هتلك الأزمة إلى تصفية جميع الاختلالات المتراكمة في الاقتصاد.وبعد نهاية مرحلة التراجع (الطور الحاد منه) في عام 2009، حدث ركود كان مفترضا أن يتلوه انتعاش.الانتعاش انتظروه عاما، فآخر، فثالثاً، لكن التوقعات لم تتحقق.اليوم نحن في العام 2020، ومع ذلك ليس هناك انتعاش.لنقارن: في الثلاثينيات، استمر الركود من 1933 إلى 1939، ست سنوات.......

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