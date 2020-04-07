السوريون محرومون حتى من أغذية تقوية المناعة لمواجهة كورونا

2020/04/07 | 18:30 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلى الوقت الحالي، يبقى جهاز المناعة هو المعتمد في التصدي لفيروس كورونا، وفي سوريا ارتفعت أسعار الأغذية التي ينصح فيها الأطباء لتعزيز المناعة بشكلٍ جنوني، بعد زيادة الطلب عليها واحتكارها.ولم تجد أيٌّ من الشركات…

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