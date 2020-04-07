القيود الواردة على الحق في حرية التنقل

2020/04/07 | 18:32 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فواز حجي شرف حرية التنقل او حرية السفر يعتبر حقاً اساسياً لكل إنسان ويعتبر من الحريات التي تدخل ضمن نطاق “الحرية الشخصية”, وحقاً مرافقاً لوجود الإنسان وقد نص عليه الكثير من القوانين والدساتير والاتفاقيات الدولية منها الدستور العراقي لعام 2005 وكذلك إعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 ._ تنظيم حق حرية التنقل في العراق …

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