“خطأ لا يغتفر”.. تفاصيل إصابة 18 طبيبا يابانيا بكورونا

2020/04/07 | 18:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… اعتذر مستشفى من أرقى المنشآت العلاجية في اليابان عن “خطأ فادح لا يغتفر” بعدما حضر 40 طبيبا متدربا حفلا فأصيب 18 منهم بفيروس كورونا.في التفاصيل، قال مستشفى جامعة كيو إن أحد الأطباء المتدربين تأكدت إصابته بالفيروس الأسبوع الماضي وأظهر إجراء الفحص على 98 شخصا إصابة 17 منهم بالفيروس.وأكد أن 40 متدربا […]

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