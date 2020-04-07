2020/04/07 | 18:34 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن: سنبحث القضايا الستراتيجية مع حكومة العراق ومنها مستقبل وجودنا العسكري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/07 | 18:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن: سنبحث القضايا الستراتيجية مع حكومة العراق ومنها مستقبل وجودنا العسكري) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن: سنبحث القضايا الستراتيجية مع حكومة العراق ومنها مستقبل وجودنا العسكري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).