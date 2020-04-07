المالية النيابية تطمئن الموظفين بشأن رواتبهم

2020/04/07 | 18:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، اتخاذ الإجراءات اللازمة ووجود تنسيق لتأمين رواتب الموظفين.وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري لوكالة الأنباء الرسمية، إن “اللجنة المالية تقوم بدور تنسيقي بين مؤسسات الدولة وتم اتخاذ الإجراءات وحسب المدخولات”، مشيراً إلى أن “مسؤولية اللجنة تأمين الرواتب من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة”.وبشأن مكافحة كورونا، أعلن […]

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