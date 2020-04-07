الصحة العراقية تعلن تسجيل اعلى معدل اصابات يومي بكورونا في البلاد

2020/04/07 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- خاص

اعلن قائممقام الزبير في محافظة البصرة، عباس ماهر السعيدي، الثلاثاء (07 نيسان 2020)، تشديد حظر التجوال بجميع الحالات، وعدم التهاون في تطبيق الاجراءات، بعد تسجيل 10 حالات اصابة بفيروس كورونا في القضاء.

وقال السعيدي لـ(بغداد

بغداد اليوم-بغداد

شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، هجوماً على منظمة الصحة العالمية.

واتهم ترامب، عبر تغريدة على منصة تويتر، "منظمة الصحة العالمية بالعمل لصالح الصين"، لافتا الى أن "واشنطن ستعيد النظر في التعاون مع

بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر في دائرة الصحة بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "دائرة الصحة في محافظة ذي قار سجلت اليوم 5 إصابات جديد مؤكدة بفيروس كو

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