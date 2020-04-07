2020/04/07 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، هجوماً على منظمة الصحة العالمية.

واتهم ترامب، عبر تغريدة على منصة تويتر، "منظمة الصحة العالمية بالعمل لصالح الصين"، لافتا الى أن "واشنطن ستعيد النظر في التعاون معها".

واشار الى أن "منظمة الصحة العالمية ضللت بلاده فيما يتعلق بمنع السفر من وإلى الصين على إثر تفشي كورونا".

والولايات المتحدة هي الدولة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات المعلن عنها بالوباء، كما أنها تسجل منذ أيام حصيلة وفيات يومية تزيد على الألف، مما يعني أنها قد تلحق قريبا بركب كل من إيطاليا (16,523 وفاة) وإسبانيا (13,005 وفاة).

وقالت جامعة جونز هوبكنز مساء الاثنين إن العدد الإجمالي للمصابين بالوباء الذين توفّوا في الولايات المتّحدة بلغ 10,783 شخصا، في حين تخطّى إجمالي عدد الإصابات في البلاد 366 ألف إصابة، بعدما تأكّدت في الساعات الـ24 الماضية إصابة حوالي 30 ألف شخص إضافي بالفيروس.

بغداد اليوم

بغداد اليوم- خاص

اعلن قائممقام الزبير في محافظة البصرة، عباس ماهر السعيدي، الثلاثاء (07 نيسان 2020)، تشديد حظر التجوال بجميع الحالات، وعدم التهاون في تطبيق الاجراءات، بعد تسجيل 10 حالات اصابة بفيروس كورونا في القضاء.

وقال السعيدي لـ(بغداد

بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر في دائرة الصحة بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "دائرة الصحة في محافظة ذي قار سجلت اليوم 5 إصابات جديد مؤكدة بفيروس كو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ترامب يشن هجوماً على منظمة الصحة العالمية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ترامب يشن هجوماً على منظمة الصحة العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).