بومبيو : العلاقات بين امريكا والعراق جيدة جدا وهي لا تزال على هذا المنوال

2020/04/07 | 19:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….اكد وزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو يوم الثلاثاء سعي حكومة بلاده لبناء علاقات جيدة مع العراق.وقال بومبيو في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان العلاقات بين امريكا والعراق جيدة جدا وهي لا تزال على هذا المنوال، مردفا بالقول ان الحوارات مستمرة بين الجانبين حول مستقبل القوات الامريكية هناك.واضاف انه نسعى لأن تستمر […]

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