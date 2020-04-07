حصص الخبز عبر “البطاقة الذكية”… والبداية من دمشق وريفها

2020/04/07 | 19:12 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التجارة الداخلية في الحكومة السورية، أنه سيتم بيع الخبز عبر “البطاقة الذكية” قريباً، والبداية من محافظتي دمشق وريفها، وحددت مخصصات الخبز بحسب عدد الأفراد.وأوضح معاون وزير التجارة الداخلية “رفعت سليمان” أنه تم…

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