الحلبوسي يحيي مقاتلي الصفوف الأمامية بمناسبة يوم الصحة العالمي

2020/04/07 | 19:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم الثلاثاء التحية لمقاتلي الصفوف الأمامية بمناسبة يوم الصحة العالمي.

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