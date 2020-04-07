الصحة تعلن تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/04/07 | 19:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع مجموع الاصابات بكورونا في العراق الى 1122حالة بعد تسجيل 91 حالة جديدة هذا اليوم في البلاد.

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