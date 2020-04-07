الصحة تعلن تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا والنجف تسجل حصيلة إصابات مرتفعة

2020/04/07 | 19:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _ بغداد أعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق، حيث سجلت 91 إصابة جديدة بعموم محافظات العراق وسجلت محافظة النجف الاشرف الحصيلة الأعلى لها منذ انتشار الوباء حيث سجلت 44 حالة إصابة جديدة، وقالت الوزارة في بيانها لهذا اليوم، "لغاية أعلان هذا الموقف، تم فحص 26331 ( ستة وعشرون الف وثلاثمائة وواحد وثلاثون الف) نموذج في كافة المختبرات المختصة ومن ضمنها مختبرات أقليم كردستان.سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (91) أصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 13 بغداد / الكرخ 1 مدينة الطب 7 النجف الأشرف 44 السليمانية 3 أربيل 5 دهوك 3 ديالى 1 واسط 1 ذي قار 5 البصرة 6 المثنى 2 الوفيات : حالة واحدة في مدينة الطبالشفاء: 29 حالة، وكما يليالسليمانية 16اربيل 1كربلاء 5 واسط 1 البصرة 4 الديوانية 2 مجموع الأصابات : 1122مجموع الوفيات: 65مجموع حالات الشفاء: 373

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