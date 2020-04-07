ترمب يتوعد منظمة الصحة العالمية: منحازة للصين

2020/04/07 | 19:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)…شن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، هجوما على منظمة الصحة العالمية قائلا في تغريدة على حسابه في “تويتر” إن المنظمة ممولة بشكل كبير من الولايات المتحدة، لكنها منحازة إلى الصين”.وتوعد ترمب المنظمة الأممية قائلا: “سوف ننظر في هذا الأمر بشكل جيد، لحسن الحظ أنني رفضت نصيحتهم بشأن إبقاء حدودنا مفتوحة للصين في […]

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