2020/04/07 | 19:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربى شاهين منذ ذريعة أسلحة الدمار الشامل التي أبتدعها جورج بوش الابن في 2003 لغزو العراق ، ليُنشئ قواعد في منطقة الهلال الخصيب، حيث يتم استكمال مخطط الهيمنة الغربية لصالح الكيان الإسرائيلي، وإقامة ما يسمى الشرق الاوسط الجديد، الذي بشّرت به كونداليزا رايس، والذي يقوم على التبعية سياسياً واجتماعياً واقتصادياً للغرب.العراق والغزو الأمريكي الذي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق والغزو الأمريكي الذي لا ينتهي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق والغزو الأمريكي الذي لا ينتهي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).