ذي قار توجه المخاتير بالتبليغ عن اصحاب المولدات غير الملتزمين بالتسعيرة الجديدة

2020/04/07 | 19:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

وجه محافظ ذي قار وكالة اباذر العمر، اليوم الثلاثاء، المخاتير بالتبليغ عن اصحاب المولدات غير المتلزمين بالتسعيرة الجديدة.

وقال العمر في بيان صحفي مقتضب تلقت "الغد برس" نسخة منه "على مختاري المناطق كافة ضرورة التبليغ

عن أسماء أصحاب المولدات غير الملتزمين بالتسعيرة الجديدة وهي ٣ الاف دينار".

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