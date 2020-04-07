الاوقاف الكوردستانية: السعودية اعادت اموال تاشيرات معتمري الاقليم

2020/04/07 | 19:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن ان السلطات السعودية اعادت اموال تأشيرات مئات المعتمرين من اقليم كوردستان الذين الغي سفرهم الى السعودية بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا.

وجاء في بيان للوزارة ورد لشفق نيوز، بعد ان قررت السعودية ايقاف سفر العمرة من جميع انحاء العالم، قررت الرياض اعادة اموال قرابة 1700 شخص من اقليم كوردستان تسلموا تأشيراتهم عن طريق شركات خاصة باداء العمرة الى حسابات تلك الشركات.

واوضح البيان ان كل معتمر كان قد دفع 210 دولارات امريكية واصبح الان بامكانهم زيارة تلك الشركات لتسلم اموالهم.

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