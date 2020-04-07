2020/04/07 | 19:18 - المصدر: الغد برس

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#عاجل: كندا تسجل 52 وفاة وأكثر من ألف إصابة بكورونا في آخر 24 ساع

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#عاجل: كندا تسجل 52 وفاة وأكثر من ألف إصابة بكورونا في آخر 24 ساعة

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