2020/04/07 | 19:18 - المصدر: الغد برس
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل: كندا تسجل 52 وفاة وأكثر من ألف إصابة بكورونا في آخر 24 ساعة ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#عاجل: كندا تسجل 52 وفاة وأكثر من ألف إصابة بكورونا في آخر 24 ساع
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#عاجل: كندا تسجل 52 وفاة وأكثر من ألف إصابة بكورونا في آخر 24 ساعة
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل: كندا تسجل 52 وفاة وأكثر من ألف إصابة بكورونا في آخر 24 ساعة ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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