أعلى حصيلة يومية في نيويورك.. 731 وفاة جديدة بكورونا

2020/04/07 | 19:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….سجلت ولاية نيويورك أكبر حصيلة يومية لوفيات فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن الثلاثاء الحاكم آندرو كوومو الذي قال إن أرقام حالات الاستشفاء بدأت على ما يبدو تشهد استقرارا.وأعلن كوومو وفاة 731 مصابا بكوفيد-19 الإثنين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في الولاية إلى 5489 حالة.وكانت الحصيلة الأعلى السابقة للوفيات في الولاية […]

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