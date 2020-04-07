بريطانيا تسجل 786 حالة وفاة جديدة بكورونا

2020/04/07 | 19:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت وزارة الصحة البريطانية يوم الثلاثاء إن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في المملكة المتحدة ارتفع بواقع 786 إلى 6159 حالة وفاة حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش في السادس من أبريل نيسان.

وذكرت إدارة الصحة والرعاية الاجتماعية أنه حتى الساعة 0800 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء تم اختبار 213181 شخصا، ثبت إصابة 55242 منهم ارتفاعا من 51608 حالة إصابة يوم الاثنين.

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