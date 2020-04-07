كركوك تندد بمروجي

2020/04/07 | 19:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نددت دائرة صحة كركوك يوم الثلاثاء بمروجي "الشائعات" بشأن تطورات وباء كورونا في المحافظة، مؤكدة عدم تسجيل أية إصابة جديدة.

وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت بتسجيل كركوك سبع إصابات جديدة بكورونا.

وقال مدير صحة المحافظة بالوكالة زياد الجبوري لشفق نيوز، إن "الأنباء التي تحدثت عن تسجيل سبع إصابات جديدة في منطقة بنجة علي بكركوك عارية عن الصحة".

من جانبها، أفاد بيان لمديرية الصحة بأن العدد الكلي المؤكد اصابتهم بفايروس كورونا في محافظة كركوك ٢١ إصابة، بينها حالة وفاة، و١٠ حالة تعاف، فيما يتلقى ١٠ حالات الرعاية الطبية في مركز التدبير الوقائي في الحي الصناعي.

وأشارت إلى "عدم تسجيل أي حالة أخرى"، داعية إلى "عدم نشر الشائعات والتأكد من الأخبار قبل نشرها"، معتبرة بأنها "ملتزمة بالشفافية في نشر الإصابات المؤكدة بالإضافة الى الاستمرار بالتعامل المهني في اتباع الأساليب الوقائية و العلاجية".

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