الحظر يُكسَر في إيران: إن لم نمت بـ “كورونا” فسنموت من الجوع

2020/04/07 | 19:25 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما تزال #إيران، البؤرة الأولى في تفشي وباء #كورونا في #الشرق_الأوسط و #شمال_أفريقيا من حيث الإصابات وكَذا المَوتى منذ انتشاره فيها أواخر يناير، ومطلع فبراير المُنصرمَين.منذ ذاك والشعب الإيراني يُعاني في عدّة أصعدة، خطر…

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