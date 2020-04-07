صحيفة هندية: اغتيال الجنرال سليماني كلف الهند خسارة اقتصادية بلغت 50 مليار دولار

2020/04/07 | 19:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اكد تقرير لصحيفة ( ذي دبلومات) الهندية ، الثلاثاء ، انه في حين ان معظم منطقة الشرق الأوسط معرضة أيضًا لعدم الاستقرار نتيجة الاوضاع في العراق ، فإن الهند معرضة بشكل خاص لخطر رد الفعل الاقتصادي نظرًا لعلاقاتها التجارية الطويلة مع العراق.وذكر التقرير الذي تابعته “العهد نيوز” أنه ” في الوقت […]

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