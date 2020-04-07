الجبوري: اتخذنا الإجراءات اللازمة لتأمين الرواتب

2020/04/07 | 19:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، اليوم الثلاثاء، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين رواتب الموظفين.وقال الجبوري في تصريح صحفي إن "اللجنة المالية تقوم بدور تنسيقي بين مؤسسات الدولة وتم اتخاذ الإجراءات وحسب المدخولات".وأشار إلى أن "مسؤولية اللجنة تأمين الرواتب من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة".وبشأن مكافحة فيروس كورونا، أعلن الجبوري "وصول الأموال المخصصة للمحافظات والخاصة بمواجهة الوباء".ولفت إلى أن "شركات الدفع الإلكتروني أعربت عن استعدادها بإيجاد آلية معينة بمناقلة التبرعات إلى حساب البنك المركزي أو وزارة الصحة، وسيكون هناك لقاء مع الشركات لتنظيم العمل".وبين الكعبي أن "هذه الأموال ستكون لدعم جهود مواجهة فيروس كورونا".وكان رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي قد أشار في لقاء متلفز إلى عجز الحكومة عن تأمين نصف الرواتب الشهر المقبل، واصفاً حالة البلاد بـ"الفوضى".

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