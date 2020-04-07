الحلبوسي: الملاكات الطبية يقاتلون في الصفوف الأولى لإنقاذ العراقيين من خطر كورونا

2020/04/07 | 19:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادثمن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مساء اليوم الثلاثاء، جهود الملاكات الصحية في مكافحة فيروس كورونا، مشيدا بدورهم في الدفاع عن حياة العراقيين.وذكر الحلبوسي في تغريدة عبر موقع "تويتر"، وتابعتها "كلكامش برس"، قائلا "في يوم الصحة العالمي وتقديراً لجهود الكوادر الصحية العراقية ورجال الأمن وكلِّ موظفي الدولة العاملين في هذا الظرف الصعب، نَقفُ جميعاً إجلالاً وامتناناً لهم في لحظةٍ تاريخيةٍ تضامنيةٍ مع جهودهم الإنسانية العظيمة وهم يُقاتلُونَ في الصفوف الأولى الآن دفاعاً عن حياة العراقيين".

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