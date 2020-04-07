2020/04/07 | 19:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت خلية الأزمة العلمية في وزارة الصناعة اجتماعا لمتابعة نتائج التصنيع للأجهزة والمستلزمات الطبية

وكشف الوزير صالح الجبوري عن تصنيع نماذج ريادية لجهاز التنفس الصناعي واجهزة ومستلزمات اخرى لعلاج مرضى فيروس كورونا والوقاية منه، مثمنا الجهود الكبيرة والانجازات التي توصل إليها أعضاء خلية الأزمة العلمية في الوزارة والجهات الساندة لها في هيئة التصنيع الحربي ووزارة التعليم العالي والقطاع الخاص في تصميم وتصنيع اجهزة ومعدات ومستلزمات طبية تدعم القطاع الصحي في الوضع الراهن لعلاج مرضى فيروس كورونا والحد من انتشار هذا المرض، مشيرا الى ان ما تقوم به الوزارة في الظرف الراهن واجب وطني للمساهمة في تجاوز الأزمة.

ووجه بتنسيق العمل بين خلية الأزمة العلمية وخلية الأزمة المركزية في الوزارة لتحقيق التكامل وتسريع وتيرة العمل والخروج بنتائج مرضية ومهمة لخدمة الواقع الصحي والإسهام الفاعل في تخطي الأزمة الراهنة.

وأوعز بإعداد تقرير عن الأعمال المنجزة كلا حسب الجهة التي قامت بتنفيذها والتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الفاحصة للحصول على شهادات فحص واعتماد للأجهزة المصنعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية ازمة وزارة الصناعة تعقد اجتماعا لمتابعة نتائج التصنيع للأجهزة والمستلزمات الطبية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية ازمة وزارة الصناعة تعقد اجتماعا لمتابعة نتائج التصنيع للأجهزة والمستلزمات الطبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).