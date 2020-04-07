البنك المركزي: تحويل جميع أموال الرواتب ومنح المتقاعدين لشهر آذار بانسيابية عالية

2020/04/07 | 19:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد البنك المركزي العراقي، تحويل جميع اموال الرواتب ومنح المتقاعدين لشهر اذار الماضي بانسيابية عالية.

وقال البنك في بيان تزامنًا مع جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا، قام نظام المدفوعات في البنك المركزي العراقي، بتحويل جميع اموال الرواتب ومنح المتقاعدين لشهر اذار الماضي للعام الحالي، وبانسيابية عالية من حسابات وزارة المالية الى حسابات الموظفين في مختلف فروع المصارف الحكومية والأهلية، وبالأخص ممن تم توطين رواتبهم باستخدام البطاقات الالكترونية، في عملية السحب النقدي من الصرافات الالية او المنافذ، في بغداد والمحافظات كافَّة.

وأضاف البيان ان هذا الامر تم بعد ان استأنفت الدوائر المعنيّة في البنك المركزي العراقي عملها منذ الرابع والعشرين من أذار، والتي ساعدت بدعم السيولة الكاملة للمصارف.

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