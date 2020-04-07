المنافذ الحدودية: منافذنا البرية مع إيران والكويت مغلقة أمام المسافرين والتبادل التجاري

2020/04/07 | 19:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت هيئة المنافذ الحدودية، أن المنافذ العراقية البرية مع إيران والكويت مغلقة بشكل تام أمام المسافرين والتبادل التجاري.

ونفت الهيئة في بيان مصداقية الفيديو الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك عن مجموعة من العجلات تحمل زوار ايرانيين وبحماية سيارات الشرطة العراقية في محافظة البصرة..



مشيرة إلى أن مضمون الفيديو هو مغادرة عمال أتراك محافظة البصرة متوجهين إلى بلدهم عبر منفذ مطار البصرة الدولي.

ودعت الهيئة إلى توخي الدقة والمصداقية فيما ينشر والحصول على المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية.

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