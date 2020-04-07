2020/04/07 | 19:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت شركة #فيسبوك المالكة لـ #واتساب تقييد إعادة توجيه الرسائل في التطبيق، للحد من انتشار الشائعات عبر منبرها الشهير.وصرّحت الشركة في بيان أنها قيدت المستخدمين من مشاركة المحتوى المعاد توجيهه إلى دردشة واحدة فقط…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسائل الزهور وصباح الخير بخطر… “واتساب” يقيّد إعادة مشاركة المحتوى) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسائل الزهور وصباح الخير بخطر… “واتساب” يقيّد إعادة مشاركة المحتوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).