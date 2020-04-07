جائحة كورونا تهدد بانهيار الأندية الإنجليزية

2020/04/07 | 19:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة تهدد الأزمة المالية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا بانهيار الأندية الإنجليزية، في ظل فترة التوقف، خاصة بعدما فشلت الأندية ورابطة اللاعبين المحترفين في الاتفاق من أجل خفض الرواتب لمساعدة الأندية.وحذر رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، غريغ كلارك، في خطاب لمجلس الاتحاد الإنجليزي: “تواجه كرة القدم تحديات اقتصادية تفوق الخيال وسيتبع الوباء […]

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